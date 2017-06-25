Рогозин назвал расширение системы ПРО США в Европе «чистой провокацией»

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Белград, 25 июня. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин расценил размещение систем ПРО США в Европе (в т.ч. модернизацию системы ПРО в Гренландии) как провокацию и пообещал, что Россия в целях поддержания безопасности будет развивать системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Рогозин заявил, что действия американской стороны — это «чистая провокация». Также вице-премьер напомнил о существовании стратегического баланса, который дает гарантию того, что любой агрессор в случае нападения на Россию будет немедленно уничтожен.

Рогозин в беседе с РИА Новости отметил, что власти планомерно вкладывают серьезные деньги в создание как космического, так и наземного эшелонов противоракетной и противовоздушной обороны.

«Основные наши промышленные и административные центры мы уже давно закрыли. А скоро, через два-три года, закроем полностью все наши потребности в том, чтобы видеть любые старты враждебных для нас баллистических и крылатых ракет», — сообщил вице-премьер, подчеркнув, что Россия все эти мероприятия проводит на своей территории.