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Донбасс, 25 июня. ВСУ не хотят воевать с народными республиками. «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) устраивает провокации. Польские наемники прибыли в Станицу Луганская. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Сводка «перемирия»

За минувшие сутки с позиций ВСУ и Нацгвардии Украины по населенным пунктам народных республик было выпущено до 500 снарядов и мин различного калибра. В результате ранения получили двое детей 12 и 9 лет в Стаханове (ЛНР) и одна мирная жительница Докучаевска (ДНР). Всего с момента объявления перемирия киевские силовики 20 раз нарушили договоренности.

В поселке Донецкий ЛНР в результате недавнего артобстрела ВСУ не осталось ни одного неповрежденного дома. Кроме того, два здания сгорели полностью.

Польские диверсанты готовят провокации против ЛНР

Разведка Луганской народной республики сообщила накануне о прибытии в населенный пункт Станица Луганская подразделения польской ЧВК (частная военная компания) в количестве 120 человек. Основными задачами наемников является диверсионно-подрывная деятельность и организация диверсионных и террористических актов в районе КПВВ «Станица Луганская» (контрольный пункт въезда и выезда у линии соприкосновения)

ВСУ не хотят воевать

В Донецке военная разведка заявила о факте массового дезертирства солдат ВСУ, которое имело место 20 июня. Места дислокации и временного расположения покинули 133 военнослужащих ВСУ, что составляет до двух мотопехотных рот.

В Донецке это связывают с тем, что украинские военнослужащие понимают ненужность развязанной Киевом бойни. Они не желают принимать участие в братоубийственной войне.

Американские миссионеры остановили обстрел ВСУ

Украинское военное руководство продолжает планировать проведение террористических и провокационных действий для последующего обвинения республик в нарушении минских договоренностей. Об этом сообщил накануне замкомандующего корпуса ВС ДНР Эдуард Басурин.

Согласно показаниями местных жителей Красногоровки (подконтрольный ВСУ город на западе ДНР), 20 июня украинские силовики обстреляли населенный пункт. В момент обстрела в Красногоровке находились представители американских религиозных конфессий, которые проводили там свою работу. По «убеждению» американцев, обстрел велся со стороны ДНР, но местные жители указали миссионерам в сторону позиций ВСУ, с которых и осуществлялся обстрел.

Миссионеры позвонили по телефону, вероятно командованию «АТО», и в течение нескольких минут обстрел прекратился.

Провокация «Правого сектора»* и ВСУ

Накануне в НМ ЛНР заявили, что два дня назад в районе населенного пункта Золотое (зона ответственности 24-й бригады ВСУ) киевские силовики провели целенаправленную провокацию перед посещением района заместителем главы миссии ОБСЕ Александром Хугом. Обстрелы позиций, занимаемых подразделениями ВСУ, проводили националисты «Правого сектора», невзирая на работу патрулей миссии ОБСЕ в этом районе. Данные обстрелы отметили наблюдатели ОБСЕ в специальном отчете, в котором четко указаны направления обстрелов и местоположение позиций киевских силовиков, между которыми происходили обстрелы.

* Организация запрещена на территории РФ.