Свидание москвички с незнакомцем закончилось ограблением

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Москва, 25 июня. Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее украли золотую цепочку в одном из столичных ресторанов. Об этом в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам москвички, после свидания в одном из столичных кафе она обнаружила пропажу украшения.

Инцидент произошел в минувшую субботу в одном из кафе на Анадырском проезде. 41-летняя женщина познакомилась с мужчиной, который в ночь на воскресенье предложил ее подвезти, а после поездки она обнаружила пропажу украшения, сообщает телеканал 360.

В общей сложности ущерб составил примерно 35 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».