Хорошая, большая помощь другу: Рогозин рассказал о поставках вооружений в Сербию

10:58  25 Июня 2017
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Хорошая, большая помощь другу: Рогозин рассказал о поставках вооружений в Сербию

Белград, 25 июня. Россия в рамках оказания военной помощи Сербии осуществит поставки не только истребителей, но и транспортных самолетов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил, что в Сербию будут поставлены также российские транспортные самолеты и даже танки. 

«Там серьезная, хорошая, большая помощь другу оказана», — цитирует Рогозина РИА Новости

От ответа на вопрос о сроках поставки Рогозин уклонился. Он сообщил, что это должен объявить президент Сербии Александр Вучич. 

«Получите скоро», — пообещал Рогозин. 

Автор: Владимир Багров
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