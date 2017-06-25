Хорошая, большая помощь другу: Рогозин рассказал о поставках вооружений в Сербию
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Белград, 25 июня. Россия в рамках оказания военной помощи Сербии осуществит поставки не только истребителей, но и транспортных самолетов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил, что в Сербию будут поставлены также российские транспортные самолеты и даже танки.
«Там серьезная, хорошая, большая помощь другу оказана», — цитирует Рогозина РИА Новости.
От ответа на вопрос о сроках поставки Рогозин уклонился. Он сообщил, что это должен объявить президент Сербии Александр Вучич.
«Получите скоро», — пообещал Рогозин.