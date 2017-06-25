Сирия: Латакия и РФ подписали соглашение о прекращении огня

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Латакия. 25 июня. Командование группы российских войск в Сирии и руководство расположенной на берегу Средиземного моря провинции Латакия заключили вчера соглашение о прекращении огня. Это первый документ, подписанный на таком высоком уровне — раньше к соглашению о прекращении огня населенные пункты присоединялись по одной деревне или городу.

Сразу же после подписания соглашения жители селения Аль-Серкезия в Латакии получили гуманитарную помощь о российских военных — 350 продовольственных комплектов, в состав которых входят рис, мука, сахар, мясные консервы и чай. Как сообщает РИА Новости со слов сообщившего о подписании соглашения о прекращении огня российского офицера в Сирии Александра Воронцова, некоторым жителям Аль-Серкезии потребовалась медицинская помощь в ходе раздачи гумпомощи — так, десятилетняя девочка потеряла сознание от длительного голодания.