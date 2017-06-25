Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в России в 2017 году

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Москва, 25 июня. Автомобильные специалисты составили список самых востребованных кроссоверов на российском рынке по итогам первых шести месяцев текущего года.

Бескомпромиссную победу в топ-5 одержал кроссовер южнокорейского концерна Hyundai Creta, который можно приобрести в России за 789-900 тыс. рублей. По капотом у автомобиля двигатель производительностью 123 и 150 лошадиных сил.

Вторую строчку рейтинга занял внедорожник французской компании Renault Duster. Сегодня авто можно приобрести за 639 тыс. рублей в заводской комплектации. Машина оснащена двигателями мощностью 114 и 143 лошадиных сил.

На третьем месте оказалось авто отечественного концерна Lada XRay, цена которого начинается от 529 тыс. рублей.

На четвертой и пятой позициях находятся японская Toyota RAV4 и российская Chevrolet Niva.