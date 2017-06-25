Семья французов с двумя детьми погибла на трассе «Кавказ» на Ставрополье

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Ставрополь, 25 июня. Французская семья из четырех человек погибла в страшном ДТП в Ставропольском крае. Еще три человека получили тяжелейшие ранения. Среди жертв и раненых в автокатастрофе есть дети.

По данным регионального управления ГИБДД, трагедия произошла в 04.40 по местному времени на 307 километре трассы «Кавказ». Семья иностранцев ехала на легковой машине Chevrolet Captiva в сторону Минеральных Вод. Внезапно мужчина, потеряв управление, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой MAN.

Кроме того, серьезнейшие травмы получили 12-летняя девочка и 4-летний мальчик. В тяжелом состоянии они были госпитализированы. В больницу был доставлен и водитель большегруза.

В УГИБДД подчеркнули, что при столкновении удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла, а грузовой съехал в кювет. По предварительным данным, водитель Chevrolet мог заснуть за рулем. По данным источника РИА Новости, погибшие были членами одной семьи, все они являются гражданами Франции.



