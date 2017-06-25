Рогозин рассказал, как США посеяли зерно вражды между Россией и Украиной

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Белград, 25 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал вступление Черногории в НАТО, заявив, что таким образом Запад создал из этой страны противовес против Сербии, придерживающейся военного нейтралитета.

«Я считаю, что Черногория для Сербии — это Украина для России. Фактически это не против России создано, а против Сербии создан противовес из родных братьев и родных сестер», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

При этом Рогозин отметил, что лично его связывает с Украиной. Там он пошел в первый класс, когда его отец работал в Киеве. «У меня жена украинской крови… А теперь вот — друг не звонит другу, сестра не хочет разговаривать с братом. Это страшное преступление, которое совершили, прежде всего, американцы – они посеяли вот это зерно вражды», — добавил вице-премьер.

Напомним, Черногория официально стала членом Североатлантического альянса 5 июня, когда глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону.