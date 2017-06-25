Американская конгрессвумен Уотерс предложила коллегам два антироссийских законопроекта

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Вашингтон, 25 июня. Конгрессвумен Мартин Уотерс внесла на рассмотрение конгресса два закона антироссийской направленности.

Первый документ носит название «О закреплении санкций в отношении России». Он призван закрепить антироссийские санкции по состоянию на 1 января 2017 года. Также законопроект предусматривает способность конгресса «пользоваться сдержками и противовесами», если администрация Трампа решит ослабить или снять антироссийские санкции, сообщает RT.

Второй законопроект называется «О лишении России доступа к дипломатическим объектам» и призван законодательно запретить российским дипломатам пользоваться недвижимостью в Нью-Йорке и Мэриленде.

Напомним, Уотерс известна своей жесткой антироссийской позицией и поддержкой нынешних властей Украины. Уотерс несколько месяцев назад стала жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана.