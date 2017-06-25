Желтый уровень опасности погоды объявили в Москве

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Москва, 25 июня. Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье в воскресенье, 25 июня, по причине сильного порывистого ветра, дождя и грозы. Об этом сообщает сегодня Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, сегодня погода потенциально опасна. В столице и Подмосковье ожидается сильный ветер и гроза с дождем. Столбики термометров покажут 18-20 градусов тепла.

Кроме того, желтый уровень опасности погоды ожидается в Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Тверской, а также Тульской областях.

Как сообщала Газета.Ru, число жертв майского урагана в московском регионе увеличилось до 17. Мужчина, которого 29 мая доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, скончался.