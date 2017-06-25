Сирия: российские военные раздали 5 тонн гумпомощи за сутки

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Алеппо, 25 июня. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали в течение минувших суток мирным жителям в провинциях Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра более 5 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в ходе гуманитарных акций двум сотням местных жителей была оказана медицинская помощь.

«В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено восемь гуманитарных акций, из них шесть акций в городе Алеппо в ходе которых местному населению выдано 2,6 т продовольственных наборов, одна акция в провинции Латакия, где местному населению выдано 1,3 тонны продовольственных наборов и одна акция в провинции Эль-Кунейтра, где местному населению выдано 1,3 тонны продовольственных наборов, — сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ. — Общий вес гуманитарного груза – 5,2 тонн».

В общей сложности, по данным Центра по примирению враждующих сторон, гуманитарной помощью в течение суток было охвачено около 1,6 тысяч жителей Сирии.