Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Латакия и Дамаск

В Избранное

Москва, 25 июня. Российские военные зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки в Сирии, турецкая сторона комиссии по перемирию заявила о девяти обстрелах, сообщили сегодня в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве также оценили обстановку в зонах деэскалации в республике. Она по-прежнему остается стабильной. В информационном бюллетене Минобороны также уточняется, что пять обстрелов российские военные зафиксировали в Латакии, четыре – в Дамаске. Турецкая часть представительства сообщила о трех нарушениях в провинции Дамаск и пяти в Деръа. «Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения были установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГ*.

В Минобороны также заявили о продолжении переговоров о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.



* Организация запрещена на территории РФ.