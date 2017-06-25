Москва пообещала дать Вашингтону ответ на возможный выход из договора РМСД

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Москва, 25 июня. Российская сторона в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) сделает соответствующие выводы и, если выход повлечет наращивание вооружения или размещение ракет в Европе, примет ответные меры. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Накануне стало известно, что на рассмотрении администрации США находится поступившее от конгресса предложение о выходе страны из Договора.

Озеров пообещал, что Москва будет отслеживать действия администрации в этой сфере и делать выводы.

«Если выход из договора произойдёт и повлечёт за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры», — отметил Озеров в беседе с РИА Новости.

У Вашингтона, отметил Озеров, нет никаких оснований обвинять в чем-либо Москву: она свои условия по Договору выполнила, а кроме того, уничтожила на 1 тысячу ракет больше, чем США.