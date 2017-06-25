Ученые выяснили, как моментально остановить истерику у детей

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Вашингтон, 25 июня. Научные сотрудники из Соединенных Штатов в рамках подробного исследования выяснили, как можно остановить истерику у детей.

Эксперты определили, что для этого просто нужно сказать лишь одну фразу или же переключить его внимание на какой-нибудь презент. При этом отмечается, что не следует игнорировать истерики ребенка. Родители должны поинтересоваться, какие у него трудности или проблемы, а также что способствовало такому состоянию.

Можно узнать, насколько огромная его проблема, которая стала причиной таких эмоций. Интерес со стороны родителей может успокоить ребенка, сообщает New Inform.

По мнению специалистов, такое поведение родителей способно успокоить ребенка. Таким способом родители заставляют детей решать свои проблемы самостоятельно.

Ранее ученые рассказали об опасности парацетамола для беременных женщин и их будущих детей.