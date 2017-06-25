Донбасс: ВСУ обстреляли 12 городов и сел ДНР из артиллерии и минометов

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Донецк, 25 июня. Военнослужащие ВСУ за сутки 19 раз нарушили перемирие в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны ДНР.

В оборонном ведомстве республики уточнили, что под обстрелами оказались 12 населенных пунктов республики. ВСУ при обстрелах применяли артиллерию, минометы, бронетехнику, гранатометы и стрелковое оружие.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу 24 июня. Оно должно продлиться до 31 августа. Перемирие получило название «хлебного»: предполагалось, что благодаря ему жители прифронтовых районов смогут спокойно убрать урожай. Однако украинская сторона сорвала перемирие спустя всего несколько часов.