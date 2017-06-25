Эрдоган лишился чувств на утренней молитве в мечети

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Анкара, 25 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Инцидент произошел в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул. После того, как турецкий лидер пришел в сознание, то объяснил, что ему стало плохо из-за проблем с артериальным давлением. Скачок произошел из-за повышения уровня сахара в крови. Однако политик поспешил заверить, что уже чувствует себя гораздо лучше. «Мое самочувствие — хорошее, и мы продолжим нашу программу», — подчеркнул он.

По словам очевидцев, когда Эрдоган лишился чувств, остальных молящихся «охватила паника», «все пытались ему помочь». Президенту оперативно оказали медицинскую помощь, отмечает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

