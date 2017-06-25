Десятки тысяч мусульман празднуют Ураза-Байрам у московской Соборной мечети

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Москва, 25 июня. По случаю одного из главных мусульманских праздников — Ураза-Байрама, известного также как Ид аль-Фитр, у большой Соборной мечети в Москве собралось несколько десятков тысяч человек. Мечеть, вмещающая около 10 тысяч молящихся, заполнена практически полностью, на праздник кроме российских мусульман пришли представители духовенства, послы и дипломаты из арабских стран.

Верующие, не вместившиеся в стены мечети, отмечают праздник на улице. За порядком и безопасностью в окрестностях мечети приглядывают несколько тысяч сотрудников Росгвардии.

Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин обратился к верующим, зачитав поздравления от президента РФ Владимира Путина и главы правительства РФ Дмитрия Медведева. В ходе проповеди глава Совета муфтиев призвал верующих мусульман осмотрительно относиться к радикальным трактовкам ислама.