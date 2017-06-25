Телескоп Hubble обнаружил галактику, состоящую из формирующихся звезд

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Нью-Йорк, 25 июня. Исследователи NASA, работающие со снимками, сделанными орбитальным телескопом Hubble, выделили на них необычную галактику, в которой наблюдаются интенсивные процессы звездообразования. Галактика ESO 486-21 расположена на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли.

На текущий момент количество сформировавшихся звезд в галактике ESO 486–21 невелико и светимость очень слаба — в заполненной пылью спиральной галактике разворачиваются процессы звездообразования. Открытие очень важно для астрономов, поскольку наблюдение извне за галактикой с формирующимися звездами позволит оценить, как процесс звездообразования влияет на пространство в окрестностях этого звездного скопления.