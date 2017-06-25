Девочка-подросток погибла на глазах у подруг на водохранилище под Нижним Тагилом

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Нижний Тагил, 25 июня. В пятницу в Нижнем Тагиле произошла трагедия, жертвой которой стала 14-летняя девочка — на глазах у подруг девочка-подросток утонула, затянутая течением под Оброринскую плотину. Тело ребенка удалось извлечь из воды только силами поисково-спасательного отряда МЧС.

Как стало известно местным СМИ, трагедия произошла, когда трое девочек пришли к плотине, чтобы искупаться. Когда девочка прыгнула с моста в воду, ее нога запуталась в проволоке, в результате чего сильное течение мгновенно затянуло ребенка под мост. Подруги девочки обратились за помощью, но к моменту прибытия спасателей МЧС было уже поздно — девочка утонула.

В настоящее время в связи с гибелью ребенка местное управления СК РФ проводит проверку. Известно, что девочка была из благополучной семьи. Сотрудники СК РФ намерены дать оценку мерам безопасности на плотине и выяснить степень ответственности занимающихся плотиной должностных лиц.