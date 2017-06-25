Продажи обновленного Citroen C5 начались в Китае

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Пекин, 25 июня. Обновленный седан Citroen C5 появился на авторынке Китая.

Уточняется, что дизайн Citroen C5 2018 модельного года выполнен в той же стилистике, что и С4 и С6.

Серьезные изменения затронули водительское место .Так, теперь приборная панель представляет собой LED-дисплей, мультимедийный комплекс получил восьмидюймовый «парящий» экран, изменился и блок управления климатом. Также обновленный автомобиль оснащен системой кругового видеообзора и системой предотвращения столкновений, сообщает NJ Car.

Под капотом автомобиля может размещаться бензиновый двигатель объемом 1,6 или 1,8 литра, генерирующий 167 л.с. и 204 л.с. соответственно. Оба мотора работают в паре с АКПП. Обновленный Citroen C5 доступен только с передним приводом.