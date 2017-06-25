Директор ЦРУ: Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию

В Избранное

Вашингтон, 25 июня. Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео заявил, что РФ «десятилетиями» пытается подорвать американскую демократию и скандал с предполагаемым влиянием России на результаты президентских выборов в США в 2016 году «в определенном смысле не новость».

«Россияне занимались этим очень долго, россияне десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию, — заявил Помпео в интервью MSNBC. — В некотором смысле это не новость, но определенно это в большей степени акцентирует внимание на нашей способности придумать, как их остановить».

При этом Помпео признал, что у него нет никаких данных, которые бы указывали на причастность Кремля к кибератакам на избирательный штаб Демократической партии в 2016 году, что, по версии демократов, и стало причиной поражения Хиллари Клинтон. Российские власти ранее неоднократно отрицали причастность России к кибератакам.