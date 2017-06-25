Ученые раскрыли необычный секрет женского долголетия

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Осло, 25 июня. Норвежские ученые после масштабных исследований пришли к выводу, что чувство юмора может стать одним из факторов долголетия женщин, поскольку снижает вероятность развития многих заболеваний.

Ученые проанализировали истории болезней свыше 53 тысяч добровольцев, чтобы выяснить, как чувство юмора влияет на риск развития инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, а также обструктивной болезни легких.

Выяснилось, что имеющие чувство юмора женщины на 84% реже умирали о инфекционных заболеваний и на 73% реже — от сердечно-сосудистых. Мужчинам же чувство юмора помогало спастись только от инфекционных заболеваний (количество смертей сокращалось на 74%).

Ученые объясняют, что смех является прекрасным способом защититься от стресса и сократить в организме уровень гормонов, оказывающих на него негативное влияние, передает «ПолитЭксперт».