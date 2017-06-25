Путин напомнил о глубоком нравственном смысле мусульманского праздника Ураза-Байрам

10:00  25 Июня 2017
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Путин напомнил о глубоком нравственном смысле мусульманского праздника Ураза-Байрам

Москва, 25 июня. Президент России Владимир Путин поздравил проживающих в стране мусульман с праздником Ураза-Байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Путин подчеркнул, что в этом празднике заложен глубокий нравственный смысл: он являет собой «радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся».

Российский лидер отметил бережное отношение мусульман России к духовному наследию предков, а также участие мусульманских организаций в общественной и культурной жизни страны. Путин обратил внимание на то, что мусульманские организации активно содействуют реализации благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических инициатив.

«И конечно, особо отмечу их роль в поддержании гражданского мира и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми», — говорится в поздравительной телеграмме. 

Автор: Владимир Багров
#путин #ураза-байрам
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