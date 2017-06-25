Ученые вплотную подошли к освоению ядерного синтеза

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Берлин, 25 июня. Немецкие ученые из университета Макса Планка начали работы по созданию абсолютно нового вида энергии, который получается посредством ядерного синтеза.

Пытаясь имитировать условия солнечного ядра, ученые подогрели большое количество водорода, тем самым «вынудив» атомы присоединяться друг к другу и высвобождать большое количество энергии. Фактически ученым удалось провести ядерный синтез.

Работы по созданию соответствующей лаборатории идут на юге Франции. Непосредственно внутри реактора будет проведено взаимодействие электротока и плазмы; это поможет избежать плавления вещества.

Достичь определенных успехов в области ядерного синтеза ученым удалось только после разработки особого «контроллера» — вещества, которым можно замедлить поток электронов в реакторе и замедлить его разрушение.