В Сети появилось видео, как Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом

В Избранное

Нью-Йорк, 25 июня. В Сети появилось видео, как легендарный российский боец (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180, меньше чем за две минуты.

Бой закончился в первом раунде. Спортсмены сразу пошли в обмен ударами, после чего они оказались на полу. Однако, Мэтт Митрион пришел в себя чуть раньше и нокаутировал Емельяненко в самом начале боя.

Напомним, что это было пятое поражение в профессиональной карьере российского бойца Федора Емельяненко. Схватка между этими спортсменами должена была состояться еще в феврале, но тогда за несколько часов до боя Митриона госпитализировали с подозрением на камни в почках. Вследствие чего бой пришлось перенести.