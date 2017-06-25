Астрономы NASA смоделировали полное солнечное затмение

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Вашингтон, 25 июня. Специалисты NASA построили трехмерную модель грядущего солнечного затмения, а также сообщили, что будут вести его прямую трансляцию, чтобы все жители Земли могли наблюдать за этим необычным событием. Об этом говорится на официальном сайте космического агентства.

Ожидается, что первое за 99 лет полное солнечное затмение случится 21 августа 2017 года. В этот день Луна полностью закроет собой Солнце, образовав 70-мильный тенистый диаметр. Лучше всего затмение будет видно в США, причем как на восточном, так и на западном побережье.

Чтобы и остальные жители Земли могли насладиться этим зрелищем, NASA будет вести прямую трансляцию в YouTube. Она будет организована при помощи 11 космических аппаратов, трех самолетов и 50 воздушных шаров на разных высотах.

Пока же NASA составило модель затмения, которое ожидается в августе.