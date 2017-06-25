ЛНР: 7 раз за сутки ВСУ нарушили «хлебное перемирие»

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Луганск, 25 июня. В самопровозглашенной Луганской народной республике было зафиксировано семь случаев нарушения «хлебного перемирия» со стороны украинских силовиков за сутки, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Напомним, что ранее в среду Контактная группа по Украине на встрече в Минске достигла договоренности о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По заявлению специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планировали установить «вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа».

Однако, за минувшие сутки украинские силовики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ), БМП и стрелковое оружие, сообщили в пресс-службе Народной милиции.

По имеющимся данным, под огонь попали населенные пункты: Сокольники, Калиново, Смелое, Первомайск, Новокиевка.