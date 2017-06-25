Новый тип бензина появился на заправках Астрахани

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Астрахань, 25 июня. Новый вид бензинового топлива под названием «Экто-100» появился на автозаправочных станциях «Лукойл» в Астрахани. Как выяснилось, данная марка пришла на смену Аи-98.

Новый вид топлива предназначен для форсированных двигателей — таких, которые при достаточно малых габаритах выдают достаточно большую мощность, например, при объеме немногим более литра выдают более 100 л.с.

Стоимость нового вида бензина такая же, как и у Аи-98. Впрочем, переходить на новый вид топлива не стоит, предостерегают эксперты: если автомобиль рассчитан на низшее октановое число, при заливе «Экто-100» в двигателе могут прогореть клапаны, а поршневая система — и вовсе выйти из строя.