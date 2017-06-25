Новый бюджетный седан Suzuki Dzire вызвал ажиотаж в Индии

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Нью-Дели, 25 июня. Новый бюджетный седан Suzuki Dzire приобрел в Индии огромную популярность: всего за первый месяц автопроизводитель получил 44 тысяч заказов на модель, а очередь на нее выстроилась до осени.

Автомобиль поступил в продажу 16 мая, однако далеко не всем удалось успеть купить машину, и теперь очередь на нее выстроилась на три месяца. Автомобиль никакими особыми характеристиками не выделяется: длина машины составляет 3,9 метра, двигатель — либо бензиновый мощностью 83 л.с., либо дизельный мощностью 75 л.с.

Автомобиль оснащен также кондиционером, двумя подушками безопасности, ABS+EBD, а современная мультимедийная система поддерживает Android Auto/Apple CarPlayю Имеются и другие опции.

Цена на автомобиль начинается от 545 тысяч рупий. В пересчете на рубли — 475 тысяч рублей.