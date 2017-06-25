Шахназаров считает, что Ди Каприо не подошел бы на роль Путина

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Москва, 25 июня. Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров не согласился с Оливером Стоуном в том, что Леонардо Ди Каприо мог бы исполнить роль президента России Владимира Путина. Об этом сообщает НСН.

Рассуждая о том, кто мог бы исполнить роль Владимира Путина, глава «Мосфильма» заявил, что актер не обязательно должен быть похож на президента. Но важно, чтобы это был хороший артист. Режиссер привел в пример Сергея Безрукова и Андрея Миронова. Леонардо Ди Каприо, по мнению Шахназарова, не подошел бы на роль.

«А вообще я об этом не думал, но могут сказать, что это точно не должен быть Ди Каприо, он не подходит для этого дела. Потому что актер однозначно должен быть русским», — заявил Шахназаров.

Ранее о том, что роль Владимира Путина могли бы исполнить Леонардо Ди Каприо или Джереми Реннер заявил снявший документальный фильм о президенте России американский режиссер Оливер Стоун.