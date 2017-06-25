В Перми разыскивают загадочно пропавшую 25-летнюю Ольгу Трегубову

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Пермь, 25 июня. Сотрудники полиции при поддержке волонтеров поисково-спасательных организаций разыскивают 25-летнюю жительницу города Перми Ольгу Трегубову, которая пропала после того, как вышла из своего дома днём 23 июня на собеседование для устройства на работу.

После чего ее больше никто и нигде не видел. По заявлению родственников, сначала при попытках дозвониться на мобильный пропавшей Ольги вызовы сбрасывали, а потом телефон выключили совсем.