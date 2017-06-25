Федор Емельяненко проиграл американцу Мэту Митриону техническим нокаутом

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Нью-Йорк, 25 июня. Федор Емельяненко проиграл техническим нокаутом американскому бойцу Мэтту Митриону. Бой состоялся в рамках проходящего в Нью-Йорке турнира Bellator 180.

Поединок легенды боев смешанного стиля (ММА) российского бойца Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом организаторы заявляли одним из двух главных боев вечера. Бойцы должны были провести в восьмиугольнике три раунда, но уже на второй минуте боя участники поединка одновременно упали на настил после взаимного нокдауна. Американец оправился от потрясения быстрее и набросился на Федора Емельяненко, после чего рефери был вынужден остановить бой.

Поединок закончился на второй минуте, техническим нокаутом российского бойца.