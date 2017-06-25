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Бахавалпур (Пакистан), 25 июня. Как минимум 123 человека погибли, а 15 еще пострадали в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане, сообщил в воскресенье местный телеканал Geo Tv («Гео ТВ»).

По сообщению «Гео ТВ», местные жители пришли, чтоб набрать горючее, которое вытекало из опрокинувшейся на трассе цистерны, как вдруг вспыхнуло пламя. Сообщается, что у пострадавших обширные ожоги тела, а многие из них сейчас находятся в критическом состоянии.

Как отмечают очевидцы, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, и это могло стать причиной возгорания. Огнем были уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов. В настоящее время спасатели смогли локализовать пожар.