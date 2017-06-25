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Мосул, 25 июня. В субботу в иракском городе Мосул был совершен мощный взрыв. По меньшей мере 12 человек погибли, 20 пострадали, сообщают СМИ.

По сведениям иракских военных, террорист-смертник взорвал себя в толпе людей, которые собирались покинуть город. Среди пострадавших есть женщины и дети. Силы безопасности Ирака считают, что за нападением стоит террористическая группировка ИГИЛ*.

Напомним, что кампания по освобождению от ИГ* второго по величине города Ирака была начата в октябре прошлого года. К этому времени наземным формированиям при поддержке ВВС Ирака и международной коалиции во главе с США удалось освободить Восточный Мосул, а также значительную территорию на западе города.

* Организация запрещена на территории РФ.