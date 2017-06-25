Ученые обнаружили живущую на рекордной глубине «человеческую рыбу»

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Москва, 25 июня. Состоящая из ученых и энтузиастов международная команда обнаружила в известняковой пещере на дне одного из озер в Хорватии европейского протея, также известного как человеческая рыба. Об этом сообщает New Scientist.

Рыба Proteus anguinus обнаружена на рекордной глубине в 113 метров. Животное имеет необычное строение тела с небольшими, но заметными конечностями, бледно-розовую кожу без чешуи и скромные размеры. Из-за особенностей строения протеев называют человеческой рыбой или детским драконом.

Weird amphibians found at record depth in dark underground lake https://t.co/rDGAA1SNWH pic.twitter.com/ICHcWSkQWe — New Scientist (@newscientist) June 23, 2017

Известно, что европейский протей может прожить до ста лет, но из-за незаконной ловли и низких темпов размножения Proteus anguinus признан уязвимым видом.