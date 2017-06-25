Наставник сборной России записал обращение к болельщикам

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Москва, 25 июня. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку. Запись с обращением размещена в официальном микроблоге команды в социальной сети Twitter.

«Поддержку мы чувствовали везде: в аэропортах, во время перелетов, во время общения на улице и, естественно, на стадионах. Спасибо», — сказал Черчесов.

Наставник сборной России также выразил мнение, что в будущем команду ждут лучшие времена.

Наставник @TeamRussia Станислав Черчесов благодарит болельщиков за поддержку! pic.twitter.com/WrOnyFi5NZ — Сборная России (@TeamRussia) June 24, 2017

Напомним, накануне сборная России проиграла мексиканской команде со счетом 2:1 и покинула Кубок конфедераций. После матча член исполнительного комитета Российского футбольного союза и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил ударить по лицу покинувшего поле после получения второй желтой карточки Юрия Жиркова, сообщает Газета.ru.