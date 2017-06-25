Сирия новости 25 июня 07.00: САА окружает Дейр эз-Зор с 4 сторон, «Армия Мохаммеда» убила 80 солдат САА в Аль-Кунейтре

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Сирия, 25 июня. САА продвигается к Дейр эз-Зору по 4 направлениям, «Армия Мохаммеда» убила 80 солдат САА в провинции Аль-Кунейтра. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Айн Терме (провинция Дамаск) освободили от террористов 25 строений, а также схватили снайпера боевиков, уничтожили 20 террористов ИГ* и 2 их транспортных средства в районе кладбища Дейр эз-Зора, отбили атаки боевиков на КПП правительственных войск Бард и Бака в провинции Даръа, захватили Тель Алабжер и готовятся к штурму Холмов Итрии в провинции Хама, ведут бои с боевиками у города Мадина Аль-Баат в провинции Аль-Кунейтра.

ССА**: боевики ССА и группировки «Тахрир аш-Шам» оказывают ожесточенное сопротивление силам САА в районе Джобар, используя минометы, самодельные ракетные установки и по меньшей мере 1 танк.

Международная коалиция во главе с США: наносит интенсивные авиаудары по ИГ в западных и южных районах Ракки.

ИГ: убили 8 солдат САА в боях на фронте Ресафы в провинции Ракка, продолжает использовать смертников против SDF в Ракке. Ещё 2 взрыва показаны в последнем видео агентства Амак.

SDF****: штурмуют позиции ИГ в деревне Касарат на правом берегу Евфрата в Ракке, ведут боевые столкновения с ИГ в Ракке.

Курды: у Дарет Иззы ведут бои с протурецкими боевиками.

ВВС Израиля: уничтожили 2 танка и пулемет САА в Аль-Кунейтре, а также убили мирных жителей в провинции Аль-Кунейтра.

«Армия Мохаммеда»: захватила более чем половину города Мадина Аль-Баат и убила 80 солдат САА в провинции Аль-Кунейтра.

Провинция Дамаск

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, САА в Айн Терме освободила от террористов 25 строений, а также был схвачен снайпер боевиков по имени Абу Гасан Джобар.

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, боевики ССА и группировки «Тахрир аш-Шам»*** оказывают ожесточенное сопротивление силам САА в районе Джобар, используя минометы, самодельные ракетные установки и по меньшей мере 1 танк.

По сообщению в аккаунте в соцсети Twitter (@metesohtaoglu) одного из турецких журналистов, Россия начала строительство новой базы в селении Хирбер Рас аль-Ваер, недалеко от Бир Кассаба. Но официального подтверждения этому нет.

Провинция Латакия

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@obretix) один из источников, согласно спутниковым снимкам за 8 июня, которые были опубликованы только сегодня, на аэродроме «Хмеймим» базируются 23 самолёта ВКС РФ: 8 Су-24, 3 Су-25, 4 Су-30, 6 Су-34 и 2 Су-35.

Провинция Алеппо

По сообщению в аккаунте в соцсети Twitter (@AllyOfTruth) одного из источников, у Дарет Иззы идут бои между YPG и протурецкими боевиками.

Провинция Хомс

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, министерство обороны Сирийской Арабской Республики опубликовало новую видеозапись в субботу, в которой запечатлены некоторые эпизоды военной операции САА против боевиков ИГ в восточной части провинции Хомс, близ населенного пункта Арак.

Успешная атака, проведенная сирийской армией и ее союзниками, позволила им освободить район Аракской АЗС от террористов, а также продвинуться по дороге Арак-Сухнах.

Как это видно на видео, поддержку правительственных войск с воздуха осуществляли российские вертолеты Ми-28Н.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению новостного портала Al-Masdar News, САА уничтожила 20 террористов ИГ и 2 их транспортных средства в районе кладбища Дейр эз-Зора. Также было уничтожено 2 пикапа с зенитными орудиями и укрепленная огневая точка с пулеметом.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@A_Ozkok) один из аналитиков, САА продвигается к Дейр эз-Зору по 4 направлениям: из южной Ракки, по трассе через Сухну, через пустыню к юго-востоку от Пальмиры, а также вдоль границы с Ираком.

Провинция Даръа

По сообщению в аккаунте в соцсети Twitter (@IvanSidorenko1) одного из источников, боевики штурмовали КПП правительственных войск Бард и Бака, пытаясь проникнуть в Саммад в восточной части провинции. САА отбила атаки.

Провинция Идлиб

По сообщению информагентства Al-Masdar News, количество жертв вчерашнего взрыва на рынке города Аль-Дана в северной части провинции достигло 12, около 60 человек получили ранения.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, войска Башара Асада потеряли 8 солдат в боях с ИГ на фронте Ресафы.

По сообщению в соцсети Twitter (@VivaRevolt) одного из источников, SDF штурмуют позиции ИГ в деревне Касарат на правом берегу Евфрата в Ракке.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@melisaraimmo) один из курдских источников, продолжились тяжелые столкновения между SDF и ИГ в городе Ракка. Перестрелки наблюдались в районах Аль-Барид, Кадисия, Хиттин, Ярмук и Аль-Нахда.

По сообщениям из разных источников, международная коалиция во главе с США наносит интенсивные авиаудары по ИГ в западных и южных районах Ракки.

По сообщению агентства Al-Masdar News, ИГ продолжает использовать смертников против SDF в Ракке. Ещё 2 взрыва показаны в последнем видео агентства Амак.

Провинция Хама

По сведениям из разных источников, бойцы САА захватили Тель Алабжер и готовятся к штурму Холмов Итрии.

Провинция Хасака

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, командир союзного САА отряда Соторо (Силы обороны Гозарто) Разук Коки был схвачен курдами, однако через 15 минут его отпустили.

Провинция Аль-Кунейтра

По сообщениям СМИ, ВВС Израиля уничтожили 2 танка и пулемет САА в Аль-Кунейтре. Дамаск утверждает, что в результате ударов Израиля погибли мирные жители.

По сообщению в соцсети Twitter (@QalaatAlMudiq) одного из аналитиков, израильские дроны пересекли границу Сирии вскоре после того, как несколько снарядов упали на Голанских высотах (территория, оккупированная Израилем).

У города Мадина Аль-Баат идут бои между проправительственными силами и боевиками. САА получила подкрепление.

Поступают противоречивые сведения о положении в городе Мадина Аль-Баат. Одни источники заявляют, что атака боевиков была отбита, а они вытеснены на окраины и, что в данный момент город находится полностью под контролем САА. Однако СМИ боевиков заявляют о захвате более половины города и убийстве 80 солдат САА.

По сообщениям их разных источников, создан новый штаб командования боевиков под названием «Армия Мохаммеда». Боевики начали операцию «Дорога на Дамаск» и штурмуют город Мадина Аль-Баат, пытаясь продвинуться на восток.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, штаб «Армии Мохаммеда» взял на себя ответственность за убийство командира проправительственного полка Голан в рамках спецоперации в населенном пункте Хан Арнаба.

По сообщению агентства Al-Masdar News, в боях за город Мадина Аль-Баат погиб лейтенант САА и ещё 13 военных. Боевики потеряли около 20 бойцов.

По сообщению в соцсети Twitter (@Osman_Marwa1) одного из источников, раненых боевиков из города Мадина Аль-Баат лечат в израильских больницах.

* Организация запрещена на территории РФ.