Сильное землетрясение произошло в центральной части Японии

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Токио, 25 июня. В центральной части Японии произошло мощное землетрясение и не менее 16 афтершоков.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 07.02 по местному времени (01.02 мск) в префектуре Нагано. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались в 29 префектурах Японии, в том числе в Токио, сообщает Газета.ru. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Главное метеорологическое агентство Японии отмечает, что после землетрясения зафиксированы не менее 16 афтершоков магнитудой 4,4. Ведомство предупреждает жителей горных районов о возможности повторения подземных толчков и призывает сохранять осторожность.