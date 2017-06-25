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Лондон, 25 июня. Во время пожара в башне Grenfell Tower в британской столице быстрому распространению пламени могли способствовать особенности конструкции здания и эффект дымовой трубы. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegraph.

По данным издания, следствие изучает конструктивные особенности сгоревшей высотки. Поскольку быстрому распространению огня при пожаре могло помочь то, что обшивка башни крепилась к треугольным бетонным столбам. При пожаре в зазорах образовался вакуум, который способствовал быстрому распространению огня.

Источник отметил, что чем больше пустоты, тем сильнее действует эффект, но подчеркнул, что пока это лишь одна из версий следствия.

Напомним, по сообщению Газеты.ru, пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне произошел вечером 14 июня. Трагедия стоила жизни по меньшей мере 79 человек.