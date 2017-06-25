СМИ: Трамп знал, что власти Сирии не применяли химоружие в Хан-Шейхуне

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Берлин, 25 июня. Принимая решение о нанесении удара по сирийской авиабазе Шайрат, президент США Дональд Трамп знал, что власти страны не применяли химоружие в городе Хан-Шейхун. Об этом говорится в опубликованном в газете Welt am Sonntag расследовании американского журналиста Сеймура Херша.

Основываясь на данных многочисленных источников в правительстве и спецслужбах США, автор расследования сообщает, что Дональд Трамп принял решение о нанесении удара по авиабазе Шайрат вопреки мнению экспертов. Президент знал, что власти Сирии не применяли химическое оружие в Хан-Шейхуне.

Облако ядовитого газа, по данным Херша, появилось в результате серии детонаций и распыления хранящихся в подвале здания удобрений и дезинфицирующих средств. Журналист отмечает, что эксперты прямо говорил президенту США о том, что сирийские власти не использовали химическое оружие. Более того, США были предупреждены о том, что Сирия собирается нанести удар по зданию, в котором проводили собрания высокопоставленные боевики.

«Это не было атакой с применением химоружия. Это сказка», — цитирует слова одного из советников по безопасности при администрации президента США репортер.

В материале сообщается, что администрация Трампа решила заняться продвижением выгодной для президента точки зрения спустя несколько дней после атаки на Шайрат. Автор отмечает, что большинство СМИ в США положительно отреагировали на изложенную Белым домом версию и начали обвинять в произошедшем Москву.

Напомним, в ночь на 7 апреля корабли ВМС США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат. По версии Белого дома, удар был нанесен в ответ на предполагаемое применение правительственными войсками химического оружия в расположенном в провинции Идлиб городе Хан-Шейхун.