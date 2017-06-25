В Мосуле обнаружен список связанных с ИГИЛ полицейских
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Багдад, 25 июня. В иракском городе Мосул обнаружен список «джихадистских полицейских» террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ), большинство оказались местными жителями.
Фотография детального списка опубликована пользователем @iraqi_day в социальной сети Twitter. В подписи к снимку говорится о том, что все «полицейские» — местные жители и граждане Ирака.
Ранее Газета.ru сообщила о том, что иракская армия начала штурм Старого города в Мосуле. По словам спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия в борьбе с ИГИЛ Бретта Макгрука, начинается «завершающая стадия» битвы за второй по величине город Ирака.
* Организация запрещена на территории РФ.