Генсек ООН предложил КНР помощь после схода оползня

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Нью-Йорк, 25 июня. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу КНР и предложил правительству Китая помощь после схода оползня в провинции Сычуань. Заявление размещено на официальном сайте организации.

«Генеральный секретарь приветствует усилия национальных бригад спасения. ООН готова оказать любую возможную поддержку властям, если это потребуется», — говорится в сообщении.

Ранее Газета.ru сообщила, что после схода оползня в китайской провинции Сычуань пропал без вести 141 человек. Бедствие накануне утром обрушилось на одну из деревень в уезде Маосянь. После схода оползня под завалами оказались 46 домов, более 140 человек остаются погребенным под землей.