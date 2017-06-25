«Лазейка» в схеме депортации позволила десяткам террористов остаться в Великобритании

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Лондон, 25 июня. Более 40 террористов избежали депортации из Великобритании из-за лазейки в законах о правах человека. Об этом со ссылкой на доклад МВД страны сообщает The Telegraph.

Террористы использовали схему «Депортация с гарантией», которая запрещает британским судам высылать подозреваемых в терроризме граждан других государств, если на родине им грозят пытки и плохое обращение. По данным издания, такие данные содержатся в заказанном премьер-министром Великобритании Терезой Мэй МВД страны докладе.

Авторы материала отмечают, что британские законы становятся «непреодолимой проблемой при депортации опасных джихадистов» и связывают действие схемы «Депортация с гарантией» с произошедшей в Великобритании серией терактов.