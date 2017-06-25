Сирия: в Баас погиб командир и 7 бойцов САА, боевики получили подкрепление

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Дамаск, 25 июня. Созданный «Армией Мухаммеда» штаб взял на себя ответственность за смерть командира правительственных войск Маджа Хаймада в районе Баас города Кунейтра.

Помимо Хаймада Сирийская арабская армия (САА) потеряла в Кунейтре семь человек, ранены 30 военнослужащих. Ликвидированы 35 боевиков.

Ранее сообщалось, что подразделениям САА удалось взять район Баас под контроль, но ситуация на подступах к нему остается сложной. Дорога к району простреливается снайперами. К боевикам подошло подкрепление. Правительственные войска обстреливают их позиции из тяжелой артиллерии.