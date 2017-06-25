Депутат Госдумы предложил поколотить Жиркова за поражение России на Кубке конфедераций

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Москва, 25 июня. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил ударить получившего вторую желтую карточку в матче со сборной Мексики полузащитника российской команды Юрия Жиркова по лицу.

Депутат и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев отметил богатый опыт и профессионализм Жиркова, и заявил, что обладающий такими качествами футболист не имеет права получить две желтые карточки в настолько ответственном матче.

«Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать!», — цитирует слова Лебедева «Чемпионат».

Напомним, в третьем этапе группового турнира Кубка конфедераций сборная России уступила команде Мексики со счетом 1:2. Решающий, второй мяч российские футболисты пропустили в начале второго тайма. Поразить ворота мексиканцам помогла грубая ошибка голкипера Игоря Акинфеева, отмечает Газета.ru.