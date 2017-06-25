Во Владивостоке произошла долгая автопогоня со стрельбой

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Владивосток, 25 июня. Во Владивостоке произошла долгая погоня за микроавтобусом, в ходе которой сотрудникам ДПС пришлось применить спецтехнику и табельное оружие.

Погоня началась после того, как водитель микроавтобуса Toyota Hiace отказался остановиться по требованию сотрудника ДПС. Пытайся уйти от преследования, нарушитель проехал навстречу потоку по улице Алеутской (на улице установлено одностороннее движение). Позже микроавтобус протаранил джип Toyota Land Cruiser Prado и едва не сбил переходивших дорогу пешеходов.

Для того чтобы остановить нарушителя, сотрудникам ДПС пришлось использовать мусоровоз и эвакуатор. Правоохранители перекрыли дорогу на острове Русский и загнали микроавтобус в «ловушку». Чтобы остановить нарушителя, бойцы ДПС прострелили автомобилю колеса. На размещенном в сервисе YouTube пользователем NEWSBOX24.TV видео запечатлено окончание погони. На записи видно, как нарушитель пытается продолжить движение на спущенных колесах, но его задерживают.