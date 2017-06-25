Бассейну реки Амазонки грозит исчезновение

В Избранное

Москва, 25 июня. Ученые уверены, что из-за хозяйственной деятельности человека бассейн Амазонки может полностью исчезнуть в ближайшее время. Об этом сообщает Газета.ru.

По данным издания, группа ученых исследовала бассейн Амазонки и оценила индекс экологической опасности для уникальной экосистемы. По их расчетам, в настоящее время индекс экологической опасности в бассейне Амазонки составляет 60 балов, тогда как 100 балов означает полное уничтожение экосистемы.

Основными причинами ухудшения экологической ситуации в регионе стали вырубка лесов, изменение русел рек и эрозия почвенного слоя. Также большую опасность для региона представляет строительство на реке 140 ГЭС. Ученые предупреждают, что если ситуация не изменится, уникальная экосистема бассейна Амазонки будет разрушена навсегда.