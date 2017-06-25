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Москва, 25 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал выпускников верить в себя и следовать за мечтой. Соответствующее заявление парламентарий адресовал к собравшимся на фестиваль «Роза ветров» 27 тысячам саратовских выпускников.

«Дорогие выпускники, сегодняшний день — один из самых главных в вашей жизни. Вы прощаетесь со школой и отправляетесь во взрослую жизнь. Верьте в себя и следуйте за своей мечтой», — обратился к выпускникам Володин.

ГУ МВД по Саратовской области сообщает, что праздник выпускников проходит в регионе уже второй раз. В 2017 году на него собрались 27 тысяч человек. Несмотря на дожди, на Театральной площади Саратова прошли праздничный концерт и салют.

Ранее к выпускникам обратился президент России Владимир Путин. Глава государства призвал окачивающих школу молодых россиян не бояться амбиций и ставить перед собой сверхзадачи. Путин также заверил выпускников, что страна нуждается в их энергии и талантах, сообщает Газета.ru.