Сирия: террористы заявили о 80 убитых солдатах САА  в Кунейтре

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Дамаск, 25 июня. Исламистское формирование «Армия Мухаммеда» заявила о 80 уничтоженных ею солдатах сирийских правительственных войск в районе Баас города Кунейтра одноименной провинции Сирии.

В «Армии Музаммеда» также утверждают, что создали штаб, который дислоцируется в районе Баас. В этом районе по-прежнему ведутся ожесточенные бои между САА и вооруженными формированиями сирийской оппозиции.

Ранее сообщалось об ударах ВВС Израиля по Голанским высотам. Об этом сообщала Газета.ru.