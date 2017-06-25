Сирия: в освобожденном от боевиков городе Баас восстанавливается электроснабжение
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Дамаск, 25 июня. Сирийский город Баас полностью зачищен от боевиков, бои постепенно стихают на окраинах поселения.
Силы Сирийской арабской армии (САА) полностью взяли под контроль город Баас. На окраинах стихают бои, в городе постепенно восстанавливается электроснабжение.
Ранее Газета.ru сообщила, что формирования САА успешно отразили атаки террористов ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) в городе Дейр-Эз-Зор на северо-востоке Сирии. Издание отмечает, что террористы предприняли безуспешное наступление сразу в нескольких районах города, но понесли потери. В результате спецоперации правительственных войск ликвидированы 20 боевиков.
* Организация запрещена на территории РФ.