Сирия: в освобожденном от боевиков городе Баас восстанавливается электроснабжение

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Дамаск, 25 июня. Сирийский город Баас полностью зачищен от боевиков, бои постепенно стихают на окраинах поселения.

Силы Сирийской арабской армии (САА) полностью взяли под контроль город Баас. На окраинах стихают бои, в городе постепенно восстанавливается электроснабжение.

#Syria #Quneitra #Qunaitira #SAA Full Report from 1 Hour ago as Calmness is restored gradually at the contact points at edges of Baath City. pic.twitter.com/zB3JBLLPvE — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 24, 2017

Ранее Газета.ru сообщила, что формирования САА успешно отразили атаки террористов ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) в городе Дейр-Эз-Зор на северо-востоке Сирии. Издание отмечает, что террористы предприняли безуспешное наступление сразу в нескольких районах города, но понесли потери. В результате спецоперации правительственных войск ликвидированы 20 боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.